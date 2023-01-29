شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف موعد انضمام قندوسي لبعثة لأهلي بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد العزيز خريفية، المنسق الإعلامي لنادي وفاق سطيف الجزائري، أن المفاوضات تم تكثيفها خلال الـ48 ساعة الماضية من النادي الأهلي، لضم أحمد قندوسي لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال خريفية، خلال تصريحات تليفزيونية: "المفاوضات كانت سهلة بين الطرفين، واللاعب أبدى رغبة في الانتقال للنادي الأهلي، والعلاقة الجيدة بين إدارة الناديين، حسمت الأمور".

وأضاف خريفية: "قندوسي سوف ينضم إلى معسكر النادي الأهلي في المغرب غدٍ، وهناك تواصل مع منتخب الجزائر للمحليين من أجل خروجه للتواجد في كأس العالم للأندية".

واختتم عبد العزيز خريفية: "الزمالك كان يرغب في ضم اللاعب، ولكنه عرض استعارته لمدة 6 أشهر فقط، ورغبة قندوسي وعرض الأهلي والشراء النهائي، حسمت الصفقة للقلعة الحمراء".