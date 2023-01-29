شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجزائر للمحليين: نريد مشاركة قندوسي بأمم أفريقيا وعدم انضمامه للأهلي بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد صالح باي عبود، المتحدث الرسمي لمنتخب الجزائر للمحليين، أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعمل على استمرار أحمد قندوسي في صفوف المنتخب والمعسكر حتى نهاية بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين.

وقال صالح، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "لدينا رغبة في استمرار قندوسي معنا وعدم انضمامه للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية".

وأضاف صالح باي عبود، إن النادي الأهلي لم يطلب حتى الآن ضم اللاعب في معسكر المغرب قبل بداية بطولة كأس العالم للأندية.

وتابع: "سيتم إبرام اتفاق مع الأهلي بخصوص موعد انضمام القندوسي للأهلي في المونديال، ونحن مع مصلحة اللاعب في النهاية وهو مهم بالنسبة لنا في أمم أفريقيا".

وكشف أحمد قندوسي، لاعب وفاق سطيف، عن سعادته بعد إنهاء إجراءات انتقاله إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد إتمام الصفقة مع ناديه الجزائري.

وقال أحمد قندوسي، خلال تصريحات للقناة الرسمية لفريق وفاق سطيف: "الحمد لله أمضيت رسميا في الأهلي، وكل الأمور تمت بعمل جيّد".

تابع: "أشكر إدارة وفاق سطيف والأنصار والزملاء وكل الطاقم الفني والإداري وأشكر الزملاء كثيرا".

واستطرد: "أتمنى أن يتحسن مستواي وإن شاء الله وفاق سطيف يحقّق بطولات لأنها كل موسم يحقّق ذلك".

وختم لاعب وسط المنتخب الجزائري المحلي: "لا أنسى خير الفريق السطايفي، كان له الفضل في ارتدائي قميص المنتخب الجزائري في الوقت الراهن".