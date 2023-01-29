7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 1 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها تعاقد الأهلى مع الجزائرى أحمد قندوسى، بالإضافة إلى إعلان أسامة نبيه المدير الفنى للزمالك، قائمة فريقه التى ستخوض لقاء فيوتشر غدا بالدورى.

الأهلي يعلن رسمياً الصفقة الرابعة بضم أحمد قندوسي لاعب وفاق سطيف

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، انضمام أحمد قندوسي، لاعب نادي وفاق سطيف الجزائري، إلى القلعة الحمراء لمدة أربع سنوات ونصف السنة.

تأكيدًا لليوم السابع.. فتوح ونداى وجمعة فى قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أسامة نبيه، القائمة التي ستخوض مباراة فيوتشر المقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

فاركو يهزم المصرى 2 / 1 فى المباراة الأولى لـ طارق العشرى

حقق فريق فاركو فوزا ثمينا على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد السويس الجديد بالجولة السادسة عشرة للدورى، فى المباراة الأولى لطارق العشرى كمدير فني للفريق السكندرى خلفا لإيهاب جلال.

فريال أشرف تنافس على البرونزية.. نتائج منتخب الكاراتيه فى الدورى العالمى بمصر

نجح طه طارق ونورسين على لاعبا منتخب الكاراتيه فى التأهل لنهائي بطولة الدورى العالمى للكاراتيه والتى تقام باستاد القاهرة، وذلك في منافسات الكوميتيه وزن +84 كجم رجال والكوميتيه وزن 61 كجم سيدات على التوالي، بينما ستنافس البطلة الأولمبية فريال أشرف على الميدالية البرونزية.

علي ماهر يعلن قائمة فيوتشر لمواجهة الزمالك وغياب جنش وعمر كمال وسعد سمير

أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الزمالك في الجولة 16 من الدوري، في المباراة المقرر لها غدا الأحد.

محمود البنا حكمًا لمباراة الزمالك وفيوتشر بالدورى غدًا

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم الدولي محمود البنا لإدارة مباراة الزمالك وفيوتشر المقرر لها غدًا الأحد باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ومعه عمرو الشناوي حكم فيديو.

عودة عبد الله السعيد إلى قائمة بيراميدز فى مواجهة سيراميكا

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة فريقه لمواجهة سيراميكا فى بطولة الدوري الممتاز.