شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 28/ 1/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، السبت، الموافق 28/ 1/ 2023 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها، تأكيدًا لـ"الخليج 365".. فتوح ونداى وجمعة فى قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر، وشيكابالا يعود للتدريبات بعد التعافى من نزلة البرد.

تأكيدًا لليوم السابع.. فتوح ونداى وجمعة فى قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أسامة نبيه، القائمة التي ستخوض مباراة فيوتشر المقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة فيوتشر

يدخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة أسامة نبيه، معسكرا مغلقا اليوم، السبت، بعد انتهاء التدريب الجماعى، استعدادًا لمواجهة فيوتشر غدًا باستاد القاهرة الدولى.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر فى الدوري الممتاز

يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة أسامة نبيه، لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري بعدما أغلق صفحة مباراة غزل المحلة التى أقيمت مساء الثلاثاء باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز والتى خسرها الفارس الابيض بهدفين مقابل هدف.

محمود البنا حكمًا لمباراة الزمالك وفيوتشر بالدورى غدًا

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم الدولي محمود البنا لإدارة مباراة الزمالك وفيوتشر المقرر لها غدًا الأحد باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ومعه عمرو الشناوي حكم فيديو.

إمام عاشور ينعى جده عبر إنستجرام

نعى إمام عاشور، لاعب وسط نادى الزمالك، جده عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وكتب عاشور: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. جدى لوالدى فى ذمة الله".

شيكابالا يعود لتدريبات الزمالك اليوم بعد التعافى من نزلة البرد