شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يكشف حقيقة عرض الزمالك لضم المغربى بلحاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو نادي أسوان حقيقة ما يتردد عن عرض الزمالك لضم المغربي بلحاج، صانع ألعاب الفريق الجنوبي، في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال المستشار شافعى صالح، رئيس نادى أسوان: "لم نتلق أى عروض رسمية لضم بلحاج، وللأسف عقدنا مع اللاعب لمدة موسمين فقط، وبالتالي يحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل، هذا يضطرنا لمناقشة أي عرض للاعب بدلا من رحيله مجانا بعد عام".

وأضاف رئيس نادى أسوان: "هناك نية لقبول أي عرض قوي للاعب المغربي، لكن لجنة الكرة تفضل تأجيل ذلك للصيف المقبل؛ لأن الفريق يسعى هذا الموسم للبقاء في المنطقة الدافئة".

وتابع شافعى صالح: إن اللاعب يقدم مستويات مميزة وهو من أكثر صناع الأهداف هذا الموسم، بعدما قدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه، لكن تنقلات اللاعبين بين الأندية هي سنة الحياة.

ونجحت لجنة الكرة بنادى أسوان الرياضى فى الاتفاق مع قطاع الكرة بالنادى الأهلى والذى وافق على إعارة لمدة 6 أشهر لنادى أسوان لكل من اللاعب أحمد أشرف فى مركز وسط الملعب مواليد 2001 واللاعب محمد حمدى ميسى جناح وسط مهاجم مواليد 2003.

جاءت الصفقتان فى إطار خطة تدعيمات فريق الكرة الأول وتلبية احتياجات المدير الفنى خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير 2023.

وستواصل لجنة الكرة والتعاقدات بأسوان جهودها لتدعيم الفريق حتى غلق باب القيد بنهاية شهر يناير، فى ظل دعم ومساندة مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى لمسيرة فريق الكرة الأول بالدورى الممتاز موسم 2022 / 2023.