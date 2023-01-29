شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: انتهى مشروع الاعتماد على ناشئى سموحة برحيلى وعطية السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد طارق العشرى، المدير الفنى السابق لسموحة، أن مشروع سموحة الاعتماد على أبنائه قد انتهى بعد رحيله ورحيل عطية السيد، رئيس قطاع الناشئين، الذي تقدم باعتذار عن الاستمرار في سموحة وتم قبول استقالته.

وقال طارق العشرى، في تصريحات خاصة: إن المشروع الذي قدمه لمجلس إدارة سموحة بعمل إحلال وتجديد للاعبين بالنادى والاستغناء عن اللاعبين بالملايين والاعتماد على ناشئي النادى من خلال منظومة قطاع الناشئين فى خلال 3 سنوات انتهت.

وأضاف العشرى: برحيلي واعتذار عطية السيد ستعود قصة الإعارة بالملايين مرة أخرى وحرمان أبناء النادى من التواجد داخل منظومة سموحة.

ورحل طارق العشرى عن سموحة بعد اجتماعه مع مسئولي سموحة وتوجيه الشكر له ودفع الشرط الجزائي في عقده.

ونجح مجلس إدارة نادى سموحة فى التعاقد مع أحمد سامى لقيادة الفريق الكروى الأول خلال الفترة المقبلة، خلفا لطارق العشرى، الذى تم توجيه الشكر له بعد عقد جلسة لإنهاء كافة الأمور المالية والحصول على الشرط الجزائى.

ويتكون الجهاز الفني لسموحة من: أحمد سامى مدير فنى، صلاح أمين وأحمد حسن مكى مساعدين، عبد البارى المليجى مدير إدارى، عمرو إسماعيل مدير شئون لاعبين، عادل محجوب إدارى، محمد عبد الجواد طبيب، مفيد خليل أخصائى علاج طبيعى، أبو الحسن مدير مالى، على أن يتم تصعيد مدرب حراس من قطاع الناشئين لحين التعاقد مع مدرب حراس مرمى فى القريب.

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 15 مباراة، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 5 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 9 أهداف، بينما استقبل مرماه 13 هدفا.

جدير بالذكر أن فريق سموحة سقط أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 15 بالدورى، أحرز هدفى بيراميدز رمضان صبحى فى الدقيقة 16 ومصطفى فتحى فى الدقيقة 56، بينما أحرز هدف سموحة الوحيد أسامة فيصل فى الدقيقة 30 من عمر المباراة.