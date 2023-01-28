بالترددات.. تعرف على القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية في المغرب

الشارقة - اميمة ياسر -

ينتظر عشاق كرة القدم انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقرر إقامتها في المملكة المغربية بدءاً من الأول من فبراير المقبل.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 1 فبراير 2023 وتستمر حتى 11 من نفس الشهر، وتلعب في مدينتيّ الرباط وطنجة بدولة المغرب

ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2022 كل من:

الأهلي (مصر)

الهلال (السعودية)

أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)

فلامنجو (البرازيل)

ريال مدريد (إسبانيا)

سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية)

الوداد (المغرب)

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية للمرة الثالثة على التوالي، والثامنة في تاريخه، بصفته وصيف إفريقيا، وذلك بعد إسناد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تنظيم البطولة للمغرب، وتواجد ممثل له وهو الوداد المتوج بدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

وأقيمت قرعة كأس العالم للأندية، في 13 يناير الماضي، وأسفرت عن لقاء الأهلي مع أوكلاند سيتي في مباراة الافتتاح للبطولة، وهو الدور التمهيدي للمسابقة العالمية.

وسيلتقي الأهلي مع أوكلاند سيتي يوم الأربعاء الموافق 1 فبراير المقبل على استاد مولاي عبد الله، في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

ونستعرض لكم القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية، بالترددات الخاصة بها، وفقاً لموقع "بطولات".

- الرياضية المغربية.

تردد قناة الرياضية المغربية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

تردد قناة الرياضية المغربية على قمر النايل سات "11513" استقطاب "عمودي"، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الرياضية المغربية على قمر عرب سات "12683" استقطاب "عمودي"، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6

- الرياضية السعودية "SSC".

تردد قناة ssc الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2022

القناة تبث عبر قمر "عرب سات (بدر 26 شرق)"

التردد: 12418 و12380

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6