شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل المغرب للمشاركة في مونديال الأندية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المغرب منذ قليل استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية والتى ستقام خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيسبوك فيديو مباشر من وصول البعثة مطار طنجة قبل التحرك منها إلى مدينة تطوان.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة طنجة المغربية بعد 6 ساعات طيران، قبل أن تستقل البعثة الحافلة إلى مدينة تطوان للإقامة بها وخوض المباراة الافتتاحية في مونديال الأندية.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يستهل مشواره في البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 1 فبراير المقبل.

وخاض الأهلي مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار ختام الاستعدادات بالقاهرة قبل السفر إلى المغرب.