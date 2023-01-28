شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي يجتمع بجهازه المعاون غدا استعدادا لودية الجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، اجتماعا مع جهازه المعاون غدا لوضع خطة معسكر المنتخب الذي ينطلق بعد غد الثلاثاء في الفترة من 30 يناير حتى 3 فبراير.

يحضر الاجتماع كل من: تياجو المدرب العام، وعصام الحضري مدرس الحراس، ووائل رياض المدرب وليوناردو مدرب الأحمال وبيدرو محلل الأداء ومحمود حرب المدير الإدارى وخالد سرحان المترجم.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبي خلال المعسكر مباراة ودية أمام نظيره الجابوني يوم الجمعة 3 فبراير.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي: حراسة المرمى: يوسف نادر عبد الغفار، محمد جميل نديم، علي الجابري، محمد أحمد سيحا، وخط الدفاع: حسام عبد المجيد، حاتم محمد محمود، محمد حسام الدين، محمد طارق، أحمد عيد، إسلام المزين، محمد مغربي، محمد سمير، أحمد سيد عبد النبي، وفي الوسط: إبراهيم عادل، محمود صابر، عماد ميهوب، زياد فرج، محمد سعيد "مكرونة"، مصطفى سعد "ميسي"، محمد محمد شحاتة، محمود جهاد، علي زعزع، عبد الغني محمد، وفي الهجوم: حسام أشرف، أسامة فيصل، عبد الرحمن عاطف.