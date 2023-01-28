شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الأحد والإثنين بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات غد الأحد ضمن مواجهات الجولة 16 من الدوري المصري، وأسندت اللجنة مهمة إدارة مباراة إنبي ضد سموحة لمحمود ناجي حكم ساحة ومصطفى عثمان حكم فيديو.

ويدير مباراة بيراميدز ضد سيراميكا صبحي العمراوي حكم ساحة ووائل فرحان حكم فيديو، ويدير البنك الأهلي ضد غزل المحلة التي تقام بعد غد الإثنين هشام القاضي حكم ساحة ومحمد عباس حكم فيديو.

وتأجلت مباراة حرس الحدود مع الأهلي بسبب مشاركة الأخير في كأس العالم للأندية المقرر إقامته فبراير المقبل.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة وبفارق 6 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني، بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة ويليه المقاولون العرب في المركز الرابع برصيد 28 نقطة، ثم الزمالك خامسا برصيد 26 نقطة.



