شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف تنافس على البرونزية.. نتائج منتخب الكاراتيه فى الدورى العالمى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح طه طارق ونورسين على لاعبا منتخب الكاراتيه فى التأهل لنهائي بطولة الدورى العالمى للكاراتيه والتى تقام باستاد القاهرة، وذلك في منافسات الكوميتيه وزن +84 كجم رجال والكوميتيه وزن 61 كجم سيدات على التوالي، بينما ستنافس البطلة الأولمبية فريال أشرف على الميدالية البرونزية.

وأقيمت اليوم منافسات الكاتا رجال، والكوميتيه موازين -84 كجم رجال، و+84 كجم رجال، و-61 كجم سيدات، و-68 كجم سيدات، و+68 كجم سيدات.

نتائج المصريين في اليوم الثاني للبطولة :

كوميتيه سيدات

وزن +61 كجم

استطاعت نورسين علي التأهل إلى النهائي بعد الفوز على بطلة سويسرا بنتيجة 6-4 ، وكانت قد فازت في ربع النهائي على مواطنتها بسملة حسن بنتيجة 4-0.

وزن -68 كجم

استطاعت البطلة الأولمبية فريال أشرف التأهل للمنافسة على الميدالية البرونزية بعد الخسارة في نصف النهائي أمام بطلة ايطاليا 1-3، وفازت فريال في الدور ربع النهائي على مواطنتها علا مدني بنتيجة 8-0.

كوميتيه رجال

وزن +84 كجم

استطاع طه طارق التأهل إلى النهائي بعد الفوز على بطل أذربيجان 8-5 في نصف النهائي ، وكان اللاعب قد تأهل إلى قبل النهائي بعد الفوز على مواطنه محمود بدوي بنتيجة 4-2.

وبالأمس استطاع 4 لاعبين مصريين التأهل إلى النهائي وهم: محمد جابر (-60 كجم رجال)، و عبد الله عبد الجواد (-75 كجم رجال)، و ريم سلامة (-50 كجم سيدات)، و سلمى حسن (-55 كجم سيدات).

وتقام غدا الأحد مباريات الميدالية البرونزية والنهائيات.