شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف تنافس على البرونزية.. نتائج منتخب الكاراتيه فى الدورى العالمى بمصر والان مع تفاصيل الخبر
وأقيمت اليوم منافسات الكاتا رجال، والكوميتيه موازين -84 كجم رجال، و+84 كجم رجال، و-61 كجم سيدات، و-68 كجم سيدات، و+68 كجم سيدات.
نتائج المصريين في اليوم الثاني للبطولة :
كوميتيه سيدات
وزن +61 كجم
استطاعت نورسين علي التأهل إلى النهائي بعد الفوز على بطلة سويسرا بنتيجة 6-4 ، وكانت قد فازت في ربع النهائي على مواطنتها بسملة حسن بنتيجة 4-0.
وزن -68 كجم
استطاعت البطلة الأولمبية فريال أشرف التأهل للمنافسة على الميدالية البرونزية بعد الخسارة في نصف النهائي أمام بطلة ايطاليا 1-3، وفازت فريال في الدور ربع النهائي على مواطنتها علا مدني بنتيجة 8-0.
كوميتيه رجال
وزن +84 كجم
استطاع طه طارق التأهل إلى النهائي بعد الفوز على بطل أذربيجان 8-5 في نصف النهائي ، وكان اللاعب قد تأهل إلى قبل النهائي بعد الفوز على مواطنه محمود بدوي بنتيجة 4-2.
وبالأمس استطاع 4 لاعبين مصريين التأهل إلى النهائي وهم: محمد جابر (-60 كجم رجال)، و عبد الله عبد الجواد (-75 كجم رجال)، و ريم سلامة (-50 كجم سيدات)، و سلمى حسن (-55 كجم سيدات).
وتقام غدا الأحد مباريات الميدالية البرونزية والنهائيات.