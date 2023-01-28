شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم.. حمرون وزيزو في الوصافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد رزقي حمرون لوصافة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 6 أهداف خلف أحمد الشيخ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى غزل المحلة، والذى يتصدر ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة المصري وفاركو اليوم السبت، برصيد 7 أهداف، وحل أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك ثانيا مع حمرون برصيد 6 أهداف، وجاء محمد شريف مهاجم الأهلى ثالثاً برصيد 5 أهداف.

وجاء ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم كالتالى:

أحمد الشيخ غزل المحلة 7

أحمد سيد زيزو الزمالك 6

رزقي حمرون فاركو 4

محمد شريف الأهلي 5

رفيق كابو إنبي 5

رمضان صبحي بيراميدز 5

فاجري لاكاي بيراميدز 5

مابولولو الاتحاد السكندري 5

مصطفى فتحي بيراميدز 5

مروان حمدي المصري 4

جوزيف أوشايا المقاولون 4

محمد رضا بوبو فيوتشر 4

محمد هلال البنك الأهلي 4

كريم بامبو البنك الأهلي 4

جون أوكولي المقاولون العرب 4

كريم طارق طلائع الجيش 4

حقق فريق فاركو فوزا ثمينا على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد السويس الجديد بالجولة السادسة عشرة للدورى، فى المباراة الأولى لطارق العشرى كمدير فني للفريق السكندرى خلفا لإيهاب جلال.

تقدم الجزائرى رزقى حمرون لفاركو فى الثانية 26 من اللقاء ليصبح أسرع هدف فى الدورى حتى الآن، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 49 من عمر الشوط الأول، وأحرز إسلام عطيه الهدف الوحيد للمصرى في الدقيقة 80 .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فاركو إلى 16 نقطة وما زال فى المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد المصرى عند 20 نقطة وما زال في المركز الثامن.