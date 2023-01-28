شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 1 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها تعاقد الأهلى مع الجزائرى أحمد القندوسى صانع ألعاب وفاق سطيف

الأهلي يعلن رسمياً الصفقة الرابعة بضم أحمد قندوسي لاعب وفاق سطيف

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، انضمام أحمد قندوسي، لاعب نادي وفاق سطيف الجزائري، إلى القلعة الحمراء لمدة أربع سنوات ونصف السنة.

وأضاف أنه بعد التنسيق الكامل مع مع إدارة الكرة بالأهلي تم إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية، مع نادي وفاق سطيف، في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين الناديين الشقيقين.

تأكيدًا لليوم السابع.. فتوح ونداى وجمعة فى قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أسامة نبيه، القائمة التي ستخوض مباراة فيوتشر المقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

محمد فاروق رئيساً للجنة الحكام الرئيسية "مؤقتاً"

قرر اتحاد الكرة تكليف الحكم الدولى محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام الرئيسية بتولى مسئوليات ومهام رئاسة اللجنة خلفا للإنجليزى كلاتنبرج الذى تقدم باستقالته من منصبه.

فاركو يهزم المصرى 2 / 1 فى المباراة الأولى لـ طارق العشرى

حقق فريق فاركو فوزا ثمينا على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد السويس الجديد بالجولة السادسة عشرة للدورى، فى المباراة الأولى لطارق العشرى كمدير فني للفريق السكندرى خلفا لإيهاب جلال.

عودة عبد الله السعيد إلى قائمة بيراميدز فى مواجهة سيراميكا

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة فريقه لمواجهة سيراميكا فى بطولة الدوري الممتاز.

عبد القادر: الأهلي يطمح للفوز بذهبية مونديال الأندية.. وأتطلع لمواجهة كورتوا

أجرى موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حوارا مع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي للحديث عن طموحاته قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية، بعدما كان جزءا من فريق الأهلي الذي حقق الميدالية البرونزية فى النسخة السابقة على حساب الهلال السعودي .

22 لاعبا فى قائمة غزل المحلة استعدادا لمواجهة البنك الأهلى

اختار عبد الباقى جمال، المدير الفني لغزل المحلة، 22 لاعباً للسفر إلى القاهرة والدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة البنك الأهلى بعد غد الاثنين فى الجولة الـ16 لمسابقة الدورى المقرر إقامتها باستاد القاهرة.

نجل الصقر ينتقل لصفوف المقاولون لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة

تعاقد مسئولو المقاولون مع الحبيب أحمد حسن، لاعب زد إف سى، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة فى إطار رغبة مسئولي الذئاب بالتعاقد مع لاعبين صغار السن يكونوا ذخيرة للفريق في الأعوام المقبل في ظل غلو أسعار اللاعبين .

سموحة يستعير مصطفى سعد ميسي من الأهلي لنهاية الموسم

نجح مسئولو نادى سموحة فى استعارة مصطفى سعد ميسى لاعب الأهلى لنهاية الموسم لتدعيم صفوف الفريق السكندري، بناءً على طلب من أحمد سامي المدير الفني للفريق.