شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف وملخص مباراة المصرى وفاركو فى الدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع رصيد فاركو إلى 16 نقطة وما زال فى المركز الثالث عشر بعد فوزه المثير على المصري، بينما تجمد رصيد المصرى عند 20 نقطة وما زال في المركز الثامن.

وحقق فريق فاركو فوزا ثمينا على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد السويس الجديد بالجولة السادسة عشرة للدورى، فى المباراة الأولى لطارق العشرى كمدير فني للفريق السكندرى خلفا لإيهاب جلال.

تقدم الجزائرى رزقى حمرون لفاركو فى الثانية 26 من اللقاء ليصبح أسرع هدف فى الدورى حتى الآن، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 49 من عمر الشوط الأول، وأحرز إسلام عطيه الهدف الوحيد للمصرى في الدقيقة 80 .