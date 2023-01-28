شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل المالية لتعاقد الأهلي مع أحمد قندوسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد خلف، المتحدث الرسمي لنادي وفاق سطيف، التفاصيل المالية الخاصة بصفقة انتقال أحمد قندوسي للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد إعلان الأهلي التعاقد مع اللاعب لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

أكد خلف، في تصريحات لصحيفة النهار الجزائرية، أن قندوسي انضم للأهلي نظير مبلغ مليون دولار، بحيث يقوم الأهلي دفع القيمة المالية على قسطين كل قسط بقيمة 500 ألف دولار، على أن يحصل الفريق الجزائري على 15% من عائد بيع الأهلي للاعب في المستقبل.

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، انضمام أحمد قندوسي، لاعب نادي وفاق سطيف الجزائري، إلى صفوف الأهلي، لمدة أربع سنوات ونصف السنة.

وأضاف أنه بعد التنسيق الكامل مع إدارة الكرة بالنادي الأهلي وتم إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية، مع نادي وفاق سطيف، في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين الناديين الشقيقين.

قندوسي هو رابع صفقات الأهلي الشتوية بعد التعاقد مع كل من: خالد عبد الفتاح ومروان عطية ومحمد الضاوي "كريستو".

وكشف أحمد قندوسي لاعب وفاق سطيف عن سعادته بعد إنهاء إجراءات انتقاله إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد إتمام الصفقة مع ناديه الجزائري

وقال أحمد قندوسي خلال تصريحات للقناة الرسمية لفريق وفاق سطيف: "الحمد لله أمضيت رسميا في الأهلي ، و كل الأمور تمت بعمل جيّد".

تابع: "أشكر إدارة وفاق سطيف و الأنصار و الزملاء و كل الطاقم الفني و الإداري و أشكر الزملاء كثيرا".

أوضح: "أتمنى أن يتحسن مستواي و إن شاء الله وفاق سطيف يحقّق بطولات لأنها كل موسم يحقّق ذلك".

وختم لاعب وسط المنتخب الجزائري المحلي: "لا أنسى خير الفريق السطايفي، كان له الفضل في حملي قيمص المنتخب الجزائري في الوقت الراهن".