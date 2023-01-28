شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يعلن قائمة فيوتشر لمواجهة الزمالك وغياب جنش وعمر كمال وسعد سمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الزمالك في الجولة 16 من الدوري، في المباراة المقرر لها غدا الأحد.

وجاءت قائمة فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي، محمد طارق ، أحمد يحيى

الدفاع: محمود مرعي، محمود رزق، محمود شعبان، باسم علي، طارق طه، جوزيف جوناثان..

خط الوسط: محمد فاروق، ناصر ماهر، عبد الله ياسين، مهند لاشين، أيمن الصفاقسي ، مصطفى البدرى، عبد الكبير الوادي، محمد رضا، غنام محمد، كريم نيدفيد، علي زعزع.

الهجوم: مروان محسن وعمر السعيد.

وتأكيدا لما نشره ”الخليج 365” غاب عن قائمة فيوتشر ثلاثي الفريق، عمر كمال عبد الواحد، سعد سمير ومحمود عبد الرحيم جنش للإصابة.

ويخضع ثنائي فيوتشر، سعد سمير وعمر كمال، لبرنامج تأهيلي خاص على هامش مران الفريق استعداداً لمباراة الزمالك، وذلك بعدما تأكدت صعوبة لحاق الثنائي باللقاء المرتقب مع الفريق الأبيض والمقرر له السابعة مساء غداً الأحد ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وبدأ عمر كمال وسعد سمير، في تدريبات الجري على هامش مران فيوتشر، وذلك للتعافي من الإصابة على أمل اللحاق بالمباريات المقبلة لفيوتشر، وكان عمر كمال قد تعرض لإصابة الرشح في الركبة ليغيب عن المباريات الأخيرة لفريقه.

وحذر علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، لاعبي الفريق، من انتفاضة لاعبي الزمالك في اللقاء المرتقب بين الفريقين، خاصة بعد تولي أسامة نبيه المسؤولية الفنية للفريق بعد إقالة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وشدد علي ماهر على أن الفريق الأبيض أصبحت لديه دوافع كبيرة للقتال أمام فيوتشر من أجل مصالحة الجماهير، وهو ما يستدعي تركيز اللاعبين للخروج باللقاء إلى بر الأمان.

وكان فيوتشر قد تعادل في الجولة الماضية أمام المصري بهدف لكل فريق، ليحافظ أبناء علي ماهر على سلسلة اللا هزيمة التي وصلت إلى 22 مباراة متتالية في جميع البطولات.

وترجع آخر هزيمة لفيوتشر إلى نهاية الموسم الماضي، وبالتحديد في 26 أغسطس، عندما خسر فيوتشر أمام الجونة بهدفين مقابل هدف، ثم فاز في الجولة الأخيرة على مصر المقاصة بهدف نظيف، ومن بعدها لم يتذوق أبناء علي ماهر الهزيمة سواء في الدوري أو الكونفدرالية.

وفرض فيوتشر هيمنته على المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل في 7 أخرى، ولم يتلق أي هزيمة، وأحرز لاعبو فيوتشر 20 هدفا واستقبلت شباكهم 11 هدفا آخر.