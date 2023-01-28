شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الطيران فى دورى عمومى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 21/20 فى إطار مواجهات ثانى جولات الدور الأول بالمرحلة الثانية من دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023.

وشهدت هذه الجولة أيضا فوز الأهلى على المعادى بنتيجة 28/19.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن تعديل موعد مباراة قمة دورى المحترفين بين الأهلى والزمالك والمحدد لها يوم 23 فبراير المقبل ضمن المرحلة الثانية بالدورى لتقام فى تمام الثامنة مساء بدلا من الرابعة عصرا.

ومن المقرر أن يقام اللقاء على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، والتى أصبحت تستضيف لقاءات القمة بكرة اليد خلال الفترة الأخيرة.

ويشهد دورى محترفى اليد فترة توقف خلال هذه الفترة، نظرا لمشاركة المنتخب فى بطولة العالم المقامة ببولندا والسويد، والتى تستمر حتى يوم 29 يناير الجارى.