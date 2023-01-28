الامارات | ملاعب «دورينا» تجتاز اختبار الأمطار بـ 3 مواصفات عالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجتازت ملاعب الإمارات لكرة القدم، أمس وأول من أمس، اختبار ظرف الأحوال الجوية وغزارة هطول الأمطار التي شهدتها الدولة، إذ أقيمت مباريات الجولة الـ14 لدوري أدنوك للمحترفين في مواعيدها المحددة بشكل اعتيادي، بحضور جماهيري في المدرجات، ودون أي مشكلات في أرضيات الملاعب العشبية.

وكشفت الأحوال الجوية، التي مرت بها الدولة، عن المواصفات العالمية التي شيّدت بها هذه الملاعب، إذ تميزت بثلاث مواصفات عالمية، تمثلت في أرضية الملاعب والعشب الجيد المطابق للمواصفات العالمية، تجنباً لتعرض اللاعبين للإصابات أثناء تحركاتهم في الملعب، إضافة إلى أن أرضيات هذه الملاعب مزوّدة بأحدث طرق الري وتصريف المياه، فضلاً عن أن هذه الملاعب مزوّدة بنظام حديث لحماية الجمهور في المدرجات أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية.

ورغم الطقس والأجواء الماطرة التي شهدتها الدولة، فإن مباريات الجولة الـ14 أقيمت في مواعيدها، إذ شهد يوم أول من أمس، إقامة أربع مباريات، فقد استضاف استاد آل مكتوم بنادي النصر مباراة النصر والظفرة، التي انتهت بفوز «العميد» النصراوي 1-صفر، فيما استضاف استاد هزاع بن زايد في مدينة العين مباراة العين وعجمان، التي انتهت بفوز العين 5-1، فيما شهد استاد الشارقة إقامة مباراة الشارقة وشباب الأهلي، التي انتهت بالتعادل السلبي، واستضاف استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان مباراة خورفكان وبني ياس، التي انتهت بفوز الأخير 2-1.

واكتملت الجولة الـ14، أمس، بإقامة ثلاث مباريات جمعت البطائح واتحاد كلباء على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، ودبا والجزيرة على استاد دبا، والوحدة والوصل على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي.

نجاح تنظيمي لرابطة المحترفين

من جانبه، قال مصدر من رابطة المحترفين رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول إقامة هذه المباريات في مواعيدها المحددة دون أن تتأثر بظروف الطقس والأمطار: «هذا يُعدّ نجاحاً تنظيمياً من رابطة المحترفين الجهة المنظمة للدوري، بالتنسيق مع الأندية المحترفة في الجولة الـ14 من عمر المسابقة، التي شهدت هطول الأمطار الغزيرة».

وأضاف المصدر: «سلاسة الدخول للملاعب وجودة التنظيم هما سيد المواقف».

وأكد المصدر أن «كل شيء تم تنسيقه بخطوات مسبقة من فريق عمل الرابطة بالتنسيق مع الأندية وكل شيء مجهز لمثل هذه الحالات، مما كان له دور كبير في سهولة دخول الجماهير للملاعب، إضافة للخدمات المقدمة من الأندية والرابطة».

المواصفات الـ 3

1. أرضية الملاعب والعشب الجيد مطابق للمواصفات العالمية.

2. الملاعب مزوّدة بأحدث طرق الري وتصريف المياه.

3. ملاعب مزوّدة بأسقف لوقاية المشجعين من الأمطار.

فهد: ملعب النصر شيّد بمواصفات عالية الجودة

أكّد المدير التنفيذي لنادي النصر بالإنابة، فهد محمد، أن استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي استضاف، أول من أمس، مباراة النصر والظفرة، ضمن الجولة الـ14 للدوري، دون أن يتأثر الجمهور الذي حضر في المدرجات بهطول الأمطار، مشيراً إلى أن الاستاد شيّد بمواصفات عالية جداً، ويُعدّ من الاستادات الحديثة في الدولة بعدما تم تجديده.

وأضاف: «استاد آل مكتوم وضع فيه جميع الإمكانات التي تمكنه من مواجهة جميع تقلبات الجو».

وأشار إلى أن استضافة مباريات فرق عالمية تكشف الثقة الموجودة باستاد آل مكتوم بشكل خاص، وفي مدينة دبي بشكل عام.

وقال فهد محمد، لـ«الإمارات اليوم»: «استاد آل مكتوم سبق أن استضاف مباريات في نهائيات كأس آسيا، التي أقيمت بالإمارات في 2019، وتم تجديد الملعب كلياً في هذه البطولة عن طريق بلدية دبي، ويوجد بداخل الملعب أحدث أنواع أنظمة تصريف المياه».

وأضاف: «الاستاد مزوّد في الجزء الأعلى بما يشبه المظلة، لذلك فإنه حتى الجمهور الذي حضور مباراة النصر والظفرة لم يتأثر بهطول الأمطار».

مبارك: الجمهور تواجد في استاد الشارقة دون التأثر بالأمطار

قال مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة، أحمد مبارك الجنيبي، إن «استاد نادي الشارقة استضاف، أول من أمس، مباراة الشارقة وشباب الأهلي، ضمن الجولة الـ14 دون أن تتأثر المباراة بظروف الجو والمتغيّرات الجوية من هطول الأمطار وغيره»، مشدداً على أن هذا الأمر كان مهماً بالنسبة لهم لضمان سلامة الجميع، سواء كانوا لاعبين أو جمهور. وأضاف: «استضاف استاد الشارقة مباراة الشارقة وشباب الأهلي دون أن يتأثر بهذه الأجواء، وهذا يُحسب لمجلس إدارة نادي الشارقة لاختياره وتعاقده بكل احترافية مع شركات كبيرة متخصصة في هذا الجانب، والاختيار المناسب لها، لتحقيق أمن وسلامة اللاعبين والجمهور أثناء الأمطار أو المتغيّرات الجوية».

يذكر أن استاد نادي الشارقة كان قد استضاف مباريات خلال نهائيات كأس آسيا 2019.

وأكمل الجنيبي: «أشكر جمهور فريقي الشارقة وشباب الأهلي معاً على وجودهم في المدرجات لحضور المباراة، رغم ظروف الجو والأمطار».