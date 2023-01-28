الامارات | بعمر 61 سنة.. حكم مواطن يُطلق صافرته للمرة الـ 200 في «سلة دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق عميد حكام آسيا «الثاني عالمياً في إدارة مباريات اللعبة (الرجال والشباب)»، الإماراتي يعقوب غابش (61 عاماً)، صافرته للمرة الـ200 في بطولات دبي الدولية لكرة السلة، بإدارته أول من أمس لقاء الوحدة السوري مع النصر الليبي في افتتاح النسخة الـ32 من دوري مجموعات البطولة المقامة حتى الخامس من فبراير المقبل على صالة نادي النصر.

وارتبطت مسيرة غابش مع «سلة دبي» منذ انطلاق نسختها الأولى عام 1989، وحظي مشواره مع اللعبة منذ حصوله على الشارة الدولية عام 1984، بإدارته أكثر من 1100 مباراة على صعيد فرق الصف الأول، منها 200 مباراة في بطولات دبي، صنعت منه أسطورة في اللعبة ليس على صعيد المنطقة العربية وآسيا فحسب، وإنما كثاني حكام اللعبة دولياً بعد الأميركي المعتزل ولت جورتور صاحب مسيرة 44 عاماً في إدارة مباريات دوري السلة للمحترفين «إن بي إيه».

وقال غابش لـ«الإمارات اليوم»: «مشواري مع اللعبة بدأ وأنا في سن الـ13 سنة، حين كنت لاعباً في أشبال الشارقة، وانتقلت بعدها إلى الصافرة وإدارات المباريات منذ عام 1984، في مسيرة 46 عاماً، منها 39 عاماً كحكم، لم أضع خلالها تحطيم الأرقام القياسية كهدفٍ لي، بقدر التركيز على مواصلة العطاء في اللعبة عموماً، وبطولات (دبي الدولية) التي تعد الأعرق والأكثر استمرارية في آسيا، والتي ارتبطت بها منذ انطلاق نسختها الأولى».

وأوضح: «رغم توجهي في عام 2015 إلى اتخاذ قرار إنهاء مسيرتي في اللعبة، إلا أن تقلّدي شرف الفوز بـ(جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للإبداع الرياضي) كان وراء عودتي عن قرار الاعتزال، ما سمح لي مع انطلاق موسم 2020-2021 بدخول نادي الألفية في إدارة مباريات فرق الصف الأول».

وأضاف: «تضمنت مسيرتي العديد من المحطات المهمة، خصوصاً على الجانب التحكيمي الذي أدرت خلاله العديد من النهائيات الخليجية والقارية، بجانب وجودي في جميع نسخ بطولة دبي الدولية التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي».

وأكمل: «لم يسبق لأي حكم على المستوى الخليجي والعربي، وحتى القاري، أن استمر هذا الكم من السنوات في إدارة مباريات الصف الأول، وهو فخر للتحكيم الإماراتي الذي لطالما كان موضع ثقة في إدارته لبطولات السلة الكبرى، وكان دائماً موضع اهتمام على المستوى الخليجي والقاري وحتى العالمي في بطولات كأس العالم، خصوصاً على صعيد المراحل السنية».

وخصّ رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي، الحكم يعقوب غابش بالإشادة، لما حققه من أرقام عديدة، وعلق غابش: «القرقاوي يمثل الأب الروحي لي ولزملائي بفضل ما يجدونه من تشجيع مستمر».

وأكد غابش أن بلوغه سن الـ61 عاماً، لا يعد عائقاً أمام استمراريته في إدارة المباريات، وقال: «رغم طبيعة عملي التي تتطلب مني ساعات طويلة، وارتباطي مع أسرتي، إلا أنني أجد الوقت الكافي للاستمرار في التدريبات التي تسمح لي بالحفاظ على لياقتي البدنية، فهناك العديد من الحكام في العالم امتدت مسيرتهم لسنوات طويلة، ومنهم بالطبع الحكم الأميركي ولت جورنور المولود في عام 1945، واستهل مسيرته في عالم التحكيم عام 1972».

مباريات يوم الأحد 29 يناير 2023

■ المنتخب الوطني - دينامو اللبناني 17:00

■ سلا المغربي - الرياضي اللبناني 19:00

■ الإفريقي التونسي - بيروت اللبناني 21:00

المنتخب يخسر ضربة البداية.. ويواجه دينامو اليوم

يدخل المنتخب الوطني في الخامسة عصر اليوم اختبار فريق دينامو اللبناني، في لقاء يقام لحساب المجموعة الأولى في ثالث أيام البطولة، على أن يتبع بلقاءي المجموعة الثانية، الذي يجمع في السابعة فريقي سلا المغربي والرياضي اللبناني، ومن ثم الإفريقي التونسي وبيروت اللبناني الذي ينطلق في التاسعة.

ويحمل المنتخب في مباراته شعار التعويض، بعد تعرّضه لخسارة مفاجئة في اليوم الافتتاحي أمام سترونغ غروب الفلبيني، جاءت بفارق أربع نقاط وبنتيجة (87-91)، في مباراة فرّط خلالها «الأبيض» بتقدمها في مراحلها الأولى، ودفع ضريبة غالية في ربعيها الثاني والثالث نتيجة التسرع في إنهاء الهجمات التي سمحت للفلبينيين بوضع فارق مريح صعّب المهمة على المنتخب في العودة بالنتيجة رغم تفوقه في فترتها الرابعة.

«الدبكة» و«الفيراج» يصدحان في المدرجات

عاشت الجماهير اللبنانية والتونسية الفرحة أمس في صالة نادي النصر، بانتصار ممثليها في ثاني أيام البطولة، بعد أن أهدى فريق «دينامو» اللبناني أنصاره فوزاً كبيراً على الوحدة السوري (95-75)، وإدخال الأفريقي التونسي البهجة على جمهوره، الشهير بـ(الفيراج)، عقب تحقيقه انتصاراً عريضاً على سلا المغربي بنتيجة (73-51).

ورقص دينامو الدبكة اللبنانية في ظهوره الأول بتاريخ «سلة دبي»، وهيمن لاعبوه على مجريات لقاء الوحدة السوري، ونيل الأفضلية المطلقة على نتائج الفترات الأربع للمباراة، بواقع (21-17 و32-26 و22-17 و20-15)

بدوره حقق الأفريقي التونسي انتصاره العريض بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثالث ومن ثم الربع الرابع، بنتيجة (18-11 و18-17 و23-5)، فيما اكتفى لاعبو سلا بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث (18-14).

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