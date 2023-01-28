وسائل إعلام تكشف تفاصيل فشل الزمالك في ضم أحمد قندوسي لاعب الأهلي الجديد

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية تفاصيل الساعات الأخيرة في مفاوضات نادي الزمالك مع اللاعب الجزائري أحمد القندوسي، والذي أعلن النادي الأهلي ضمه إلى صفوفه بشكل رسمي، ليكون خامس اللاعبين الأجانب في الفريق الأحمر بعد كل من التونسي علي معلول والجنوب إفريقي بيرسي تاو والمالي آليو ديانج والبرازيلي برونو سافيو.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر داخل نادي الزمالك قوله إن قندوسي كان على تواصل شبه يومي مع مسئولي القلعة البيضاء من أجل إنهاء الصفقة والانتقال إلى الفريق الأبيض خاصة في ظل رفضه للانتقال لأي نادٍ آخر داخل الدوري الجزائري وترحيبه بالاحتراف في نادي الزمالك في الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن الصفقة توقفت عند ما يقرب من 900 ألف دولار إلى جانب تنازل اللاعب عن مستحقات تقترب من 250 ألف دولار مع نادي وفاق سطيف تنازل عنها اللاعب للانتقال إلى نادي الزمالك.

وأشار إلى أن تقاعس مسئولي الزمالك، وتحديداً وكيل النادي، في إنهاء الصفقة، حيث كان يرغب في تقليل القيمة إلى مبلغ 100 ألف دولار إضافية لتصل إلى 800 ألف دولار فقط، مما جعل الأهلي يتدخل ويعلن عن ضم اللاعب مقابل مليون دولار.

وكان الزمالك قد سعى لضم قندوسي منذ بداية فترة الانتقالات الشتوية ودخل في مفاوضات جدية مع اللاعب وناديه، وأعلن اللاعب عن رغبته الأولى في الانضمام إلى الزمالك وعدم اللعب في الدوري الجزائري، إلا أن تدخل الأهلي في اللحظات الأخيرة جعل الصفقة تتجه ناحية القلعة الحمراء بدلا من الانتقال إلى نادي الزمالك كما كان مقررا طوال فترة المفاوضات السابقة.

ويستعد الزمالك لمواجهه فيوتشر يوم غد الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقه الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 26 نقطة بينما يحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 31 نقطة.