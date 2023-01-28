شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة المصرى وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الأهلى تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم السبت 28-1-2022 برصيد 37 نقطة، وحل فيوتشر ثانيا برصيد 31 نقطة، بينما جاء بيراميدز في المركز الثالث برصيد 30 نقطة، وجاء المقاولون في المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

وحقق فريق فاركو فوزا ثمينا على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد السويس الجديد بالجولة السادسة عشرة للدورى، فى المباراة الأولى لطارق العشرى كمدير فني للفريق السكندرى خلفا لإيهاب جلال.

تقدم الجزائرى رزقى حمرون لفاركو فى الثانية 26 من اللقاء ليصبح أسرع هدف فى الدورى حتى الآن، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 49 من عمر الشوط الأول، وأحرز إسلام عطيه الهدف الوحيد للمصرى في الدقيقة 80.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فاركو إلى 16 نقطة ومازال فى المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد المصرى عند 20 نقطة وما زال في المركز الثامن.

وجاء ترتيب الدوري المصري بعد مباراة المصري وفاركو كالتالي



