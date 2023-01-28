شكرا لقرائتكم خبر عن قندوسي: سعيد بالانضمام للأحمر.. ولن أنسى فضل وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد قندوسي لاعب وفاق سطيف عن سعادته بعد إنهاء إجراءات انتقاله إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد إتمام الصفقة مع ناديه الجزائري.

وقال أحمد قندوسي خلال تصريحات للقناة الرسمية لفريق وفاق سطيف: "الحمد لله أمضيت رسميا في الأهلي، وكل الأمور تمت بعمل جيّد".

تابع: "أشكر إدارة وفاق سطيف والأنصار والزملاء وكل الطاقم الفني والإداري وأشكر الزملاء كثيرا".

أوضح: "أتمنى أن يتحسن مستواي وإن شاء الله وفاق سطيف يحقّق بطولات لأنها كل موسم يحقّق ذلك".

وختم لاعب وسط المنتخب الجزائري المحلي: "لا أنسى خير الفريق السطايفي، كان له الفضل في حملي قيمص المنتخب الجزائري في الوقت الراهن".