شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم المعادى 19/28 فى دورى عمومى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره المعادى بنتيجة 19/28 فى إطار مواجهات ثانى جولات الدور الأول بالمرحلة الثانية من دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023.

وتشهد هذه الجولة أيضا لقاء قويا بين الزمالك مع الطيران.

وأعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد عن تعديل موعد مباراة قمة دورى المحترفين بين الأهلى والزمالك و المحدد لها يوم 23 فبراير المقبل ضمن المرحلة الثانية بالدورى لتقام فى تمام الثامنة مساءا بدلا من الرابعة عصرا.

ومن المقرر أن يقام اللقاء على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر و التى أصبحت تستضيف لقاءات القمة بكرة اليد خلال الفترة الأخيرة .

ويشهد دورى محترفى اليد فترة توقف خلال هذه الفترة ، نظرا لمشاركة المنتخب فى بطولة العالم المقامة ببولندا و السويد و التى تستمر حتى يوم 29 يناير الجارى.