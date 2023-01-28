شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا حكمًا لمباراة الزمالك وفيوتشر بالدورى غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم الدولي محمود البنا لإدارة مباراة الزمالك وفيوتشر المقرر لها غدًا الأحد باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ومعه عمرو الشناوي حكم فيديو. وتضم قائمة الزمالك للمباراة كلاً من: وتضم قائمة الزمالك للمباراة كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - أحمد فتوح . خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي . خط الهجوم: سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه .