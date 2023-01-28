شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يطلب تقريرا عن حالة جونيور أجايى وموعد عودته لتدريبات سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، من محمد عبد الجواد رئيس الملف الطبى بنادى سموحة بتقرير كامل عن حالة النيجيرى جونيور أجايى وموعد عودته للتدريبات.

وأجرى محمد عبد الجواد، رئيس الملف الطبى بنادى سموحة، اتصالا بجونيور أجايى وتم طلبه لجلسة بالنادى وحضرها اللاعب اليوم، وتم عرض الأشعة والتقرير الخاص باللاعب.

وسيتم إعداد تقرير بمعرفة دكتور محمد عبد الجواد يشمل كل كبيرة وصغيرة عن أجايى وتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

واختار أحمد سامي المدير الفني الجديد لنادي سموحة، 20 لاعبا في قائمة فريقه استعدادا لمواجهة إنبي المقرر لها غدا الأحد، في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

شهدت القائمة عودة الهانى سليمان مرة أخرى بعدما غاب عن آخر مباراتين للفريق السكندري، بالإضافة إلى أليا سيلا الذي كان قد خرج من حسابات طارق العشرى، وظهور محمد مغربي مدافع الأهلي المعار للفريق السكندري.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح

الدفاع: أحمد حكم، محمود شبانة، شريف رضا، أحمد جمال، أحمد عبد العزيز، أحمد شوشة، محمد مغربي

الوسط: محمد نادى، أحمد مصطفى، محمد عصام، زياد طارق، محمود حليمو، حسين فيصل، دوكوا دودو، محمد سعيد مكرونة

الهجوم: أليا سيلا، حسام حسن، أبو بكر محمد

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 15 مباراة، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 5 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 9 أهداف، بينما استقبل مرماه 13 هدفا.

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