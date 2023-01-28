شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدًا لليوم السابع.. فتوح ونداى وجمعة فى قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أسامة نبيه، القائمة التي ستخوض مباراة فيوتشر المقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - أحمد فتوح .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه .

وشهدت القائمة عودة أحمد فتوح وعبد الله جمعة، بعد التأكد من جاهزيتهم للمشاركة فى المباريات، كما عاد السنغالى إبراهيما نداى للقائمة بعدما تماثل للشفاء، وهو ما سبق وكشفه الخليج 365.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الخامس برصيد 26 نقطة، حصدهم من 15 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 5، وخسر 3، وسجل لاعبوه 2 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 12 هدف، في المقابل يدخل فيوتشر المباراة محتلا المركز الثانى بجدول الترتيب، برصيد 31 نقطة، حصدهم من 15 مباراة، حقق الفوز في 8 لقاءات، وتعادل في 7، ولم يخسر أي مباراة، وسجل لاعبوه 20 هدفا، واستقبلت شباكه 11.