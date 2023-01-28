شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم أحمد قندوسي فى مشواره الكروى قبل الانضمام للأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، انضمام أحمد قندوسي، لاعب نادى وفاق سطيف الجزائري، إلى القلعة الحمراء لمدة أربع سنوات ونصف السنة.

وقال توفيق إنه بعد التنسيق الكامل مع مع إدارة الكرة بالأهلي تم إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية مع نادى وفاق سطيف، في إطار العلاقات المتميزة التى تربط الناديين الشقيقين.

قندوسي هو رابع صفقات الأهلي الشتوية بعد التعاقد مع كل من خالد عبد الفتاح ومروان عطية ومحمد الضاوي "كريستو".

وجاءت أرقام قندوسي حسب موقع "ترانسفيرماركت" كالتالي:

شارك في: 107 مباريات

سجل: 22 هدفاً

صنع: 19 هدفاً

السن: 23 عاماً

القيمة السوقية: 1.3 مليون يورو

الطول: 1.76 سم

المركز: كل مراكز الوسط والجناح الأيسر

ووجه نادي وفاق سطيف الجزائري الشكر إلى أحمد قندوسي لاعب الفريق الذي أتم إجراءات انتقاله إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتبت صفحة وفاق سطيف الجزائري، "يعلن نادي وفاق سطيف عن التوصل الى اتفاق نهائي لانتقال اللاعب أحمد قندوسي إلى نادي الأهلي المصري .. كما تتقدم إدارة النادي بالشكر للاعب على كل ما قدمه للفريق وتتمنى له التوفيق في مشواره الكروي".

وكشفت تقارير صحفية جزائرية فى وقت سابق انتقال أحمد قندوسي لاعب وفاق سطيف الجزائري والمنتخب الجزائري للمحليين إلى النادي الأهلي اليوم السبت، مشيرة إلى أن اللاعب يشارك حاليا بكأس أمم إفريقيا للمحليين.

وأكدت صحيفة النهار الجزائرية، أن القندوسي، سيغادر بطولة أمم إفريقيا للمحليين من أجل الالتحاق بالنادي الأهلي، مشيرة إلى أن مندوب الأهلي تواجد في الجزائر اليوم لحسم الصفقة.

أضاف أن أحمد القندوسي، سيلتحق بناديه الجديد الأهلي بالمغرب، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية، والتي سيكون القندوسي جاهزا للمشاركة فها مع الفريق الأحمر.