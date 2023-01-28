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الامارات | "الدبكة" اللبنانية و"الفيراج" التونسي يصدحان في "سلة دبي" (فيديو)

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جوني جبور - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاشت الجماهير اللبنانية والتونسية الفرحة، اليوم السبت، في صالة نادي النصر، بانتصار ممثليها، في ثاني أيام البطولة، بعد أن أهدى فريق "دينامو" أنصاره اللبناني فوزاً كبيراً على الوحدة السوري (95-75)، وإدخال الأفريقي التونسي البهجة إلى جمهوره الشهير بـ (الفيراج) عقب تحقيقه لانتصارٍ عريض على سلا المغربي بنتيجة (73-51).
ودشن "دينامو" ظهوره الأول تاريخياً في (سلة دبي) بالصورة المثلى، بهيمنة لاعبيه على مجريات لقاء الوحدة السوري، ونيل الأفضلية المطلقة على نتائج الفترات الأربعة للمباراة بواقع (21-17 و32-26 و22-17 و20-15).

 

بدوره، حقق الأفريقي التونسي انتصاره العريض بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثالث ومن ثم الربع الرابع بنتيجة (18-11 و18-17 و23-5)، فيما اكتفى لاعبي سلا بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث (18-14)

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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