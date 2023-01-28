الامارات | "الدبكة" اللبنانية و"الفيراج" التونسي يصدحان في "سلة دبي" (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاشت الجماهير اللبنانية والتونسية الفرحة، اليوم السبت، في صالة نادي النصر، بانتصار ممثليها، في ثاني أيام البطولة، بعد أن أهدى فريق "دينامو" أنصاره اللبناني فوزاً كبيراً على الوحدة السوري (95-75)، وإدخال الأفريقي التونسي البهجة إلى جمهوره الشهير بـ (الفيراج) عقب تحقيقه لانتصارٍ عريض على سلا المغربي بنتيجة (73-51).

ودشن "دينامو" ظهوره الأول تاريخياً في (سلة دبي) بالصورة المثلى، بهيمنة لاعبيه على مجريات لقاء الوحدة السوري، ونيل الأفضلية المطلقة على نتائج الفترات الأربعة للمباراة بواقع (21-17 و32-26 و22-17 و20-15).

بدوره، حقق الأفريقي التونسي انتصاره العريض بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثالث ومن ثم الربع الرابع بنتيجة (18-11 و18-17 و23-5)، فيما اكتفى لاعبي سلا بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث (18-14)