6 مراكز وهز شباك الأحمر.. أحمد قندوسي لاعب الأهلي الجديد في 3 أعوام

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النادي الأهلي، مساء السبت، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي التعاقد مع الجزائري أحمد قندوسي، ليصبح لاعبًا في صفوف القلعة الحمراء بصورة رسمية.

وكان نادي وفاق سطيف الجزائري قد أعلن في وقت سابق التوصل الى اتفاق نهائي لانتقال اللاعب أحمد قندوسي إلى النادي الأهلي.

وشارك قندوسي (23 عامًا) رفقة منتخب بلاده الجزائر في بطولة المحليين، ليقود منتخب "محاربي الصحراء" للوصول لدور نصف النهائي.

ويُعد أحمد قندوسي هداف الدوري الجزائري في الموسم الحالي (2022 - 2023) حيث سجل 8 أهداف.

وخاض قندوسي 81 مباراة في الدوري الجزائري، خلال مشواره حتى الآ، ليسجل 18 هدفا ويصنع 15 هدفا لزملائه.

وشارك اللاعب الجزائري في دوري أبطال إفريقيا في 14 مباراة وسجل هدفين فقط بالإضافة إلى تمريرة حاسمة.

وفي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، لعب قندوسي 8 مباريات سجل خلالهم هدفا وصنع تمريرتين حاسمتين.

كما لعب قندوسي 3 مباريات في بطولة كأس الجزائر، ليسجل هدفا ويصنع اخر.

وبشكل عام، خاض أحمد قندوسي 107 مباراة بقميص وفاق سطيف، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 19 تمريرة حاسمة.

ولعب النجم الجزائري في 6 مراكز وأحرز في 5 منها بينما فشل في التسجيل حين لعب 3 مباريات في مركز الجناح الأيسر.

ولعب قندوسي في مركز وسط الميدان 33 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 7 فرصة حاسمة لزملائه.

وفي مركز خط الوسط المدافع، لعب قندوسي 25 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 فرصة حاسمة لزملائه.

وفي مركز الوسط المهاجم، لعب 23 مباراة، ليسجل هدف واحد ويصنع 5 كرات حاسمة.

في مركز لاعب الوسط الأيسر لعب قندوسي 20 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدفا، بينما شارك في مباراتين بمركز لاعب الوسط الأيمن وسجل هدفا وحيدا وصنع هدفان لزملائه.

كما يملك قندوسي هدفا في شباك الأهلي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي اقيمت 14 مايو 2022 وانتهت بالتعادل 2-2.