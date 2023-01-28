خطفه الأحمر من الزمالك في اللحظات الأخيرة.. وفاق سطيف يعلن رسميا انتقال القندوسي إلى الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن نادي وفاق سطيف الجزائري، رسميا، السبت، رحيل نجمه أحمد القندوسي، لاعب الوسط المهاجم، إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال بيان للنادي الجزائري: "يعلن نادي وفاق سطيف عن التوصل لاتفاق نهائي لانتقال اللاعب أحمد قندوسي إلى النادي الأهلى".

وأضاف، "كما تتقدم إدارة النادي بالشكر للاعب على كل ما قدمه للفريق وتتمنى له التوفيق في مشواره الكروي".

وكانت تقارير صحفية جزائرية، كشفت عن انتقال أحمد القندوسي لاعب وسط وفاق سطيف الجزائري إلى النادي الأهلي.

وأكدت التقارير، أن النادي الأهلي ضم الجزائري أحمد القندوسي رسيماً لمدة 4 مواسم ونصف.

وسيلحق اللاعب أحمد القندوسي ببعثة الفريق في المغرب المشاركة في كأس العالم للاندية.

يتواجد حاليًا أحمد قندوسي رفقة منتخب الجزائر للمحليين حيث يشارك في بطولة أمم أفريقيا للمحليين، ليشارك رفقة منتخب «محاربي الصحراء» في الوصول لدور الثمانية بعد الحصول على صدارة المجموعة الأولى برصيد (9 نقاط).

ودخل الأهلي في منافسة مع الزمالك على ضم اللاعب الشاب، لينجح الأحمر في خطف الجزائري.

ويُعد قندوسي أحد أبرز لاعبي فريق وفاق سطيف في الموسم الحالي (2022 - 2023)، حيث يتصدر هداف مسابقة الدوري الجزائري برصيد (8 أهداف) بعد مرور (15 جولة من عمر المسابقة).