بالأسماء.. كولر يختار 28 لاعبا في قائمة الأهلي بمونديال الأندية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر قائمة فريقه النهائية، استعدادا للمشاركة فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام بالمملكة المغربية فى الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

وخرج من قائمة الأهلي أحمد نبيل كوكا بسبب الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، فيما تواجد باقي اللاعبين، ولم يخرج منها سوى الثنائي رأفت خليل وكريم الدبيس بعد انضمامهما لمعسكر منتخب مصر.

وضمت القائمة 28 لاعباً كالتالى: محمد الشناوي - علي لطفي - حمزة علاء - مصطفى مخلوف - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - محمد أشرف - علي معلول - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف - محمود متولي - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - عمرو السولية - مروان عطية - حمدي فتحي - أليو ديانج - برونو سافيو - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - أحمد عبدالقادر - محمد الضاوي "كريستو" - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - محمد فخري - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد شريف - شادي حسين.

ويستهل الأهلي مشواره بكأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المغرب، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلندي، يوم الأربعاء الموافق أول فبراير في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد مولاي عبد الله العاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

ويشارك الأهلي في تلك النسخة باعتباره وصيف دوري أبطال أفريقيا عن الموسم الماضي، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021..

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي مع فريق سياتل ساوندرز يوم 4 فبراير، الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة.

وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.

وتستعد 3 أندية عربية للمشاركة في النسخة رقم 18 من بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير 2023، ويشارك في البطولة 7 أندية هي الوداد البيضاوي المغربي (المضيف) - الأهلي ممثل أفريقيا - الهلال السعودي ممثل آسيا - سيتال الأمريكي (الكونكاف) - أوكلاند سيتي النيوزيلندي (أوقيانوسيا) - فلامينجو البرازيلي (أمريكا الجنوبية) - ريال مدريد (أوروبا).

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

حصلت مجموعة قنوات SSC Sport السعودية على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية، في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، بجانب قناة المغربية الرياضية الأرضية.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عربسات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.