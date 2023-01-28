الأهلي يخطف القندوسي من الزمالك.. تفاصيل صفقة الساعات الأخيرة قبل المونديال

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير صحفية جزائرية عن انتقال أحمد القندوسي لاعب وسط وفاق سطيف الجزائري إلى النادي الأهلي.

وأكدت التقارير، أن النادي الأهلي ضم الجزائري أحمد القندوسي رسيماً لمدة 4 مواسم ونصف.

وسيلحق اللاعب أحمد القندوسي ببعثة الفريق في المغرب المشاركة في كأس العالم للاندية.

يتواجد حاليًا أحمد قندوسي رفقة منتخب الجزائر للمحليين حيث يشارك في بطولة أمم أفريقيا للمحليين، ليشارك رفقة منتخب «محاربي الصحراء» في الوصول لدور الثمانية بعد الحصول على صدارة المجموعة الأولى برصيد (9 نقاط).

ودخل الأهلي في منافسة مع الزمالك على ضم اللاعب الشاب، لينجح الأحمر في خطف الجزائري.

ويُعد قندوسي أحد أبرز لاعبي فريق وفاق سطيف في الموسم الحالي (2022 - 2023)، حيث يتصدر هداف مسابقة الدوري الجزائري برصيد (8 أهداف) بعد مرور (15 جولة من عمر المسابقة).