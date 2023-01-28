شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية على التوالي .. الأهلي يتألق بملابس من "كونكريت" للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم السبت، إلى المغرب على متن طائرة خاصة لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وارتدت البعثة الرسمية للنادي الأهلي المشاركة في مونديال الأندية بدلة مُصممة على طراز عصري، حيث يرتدي مجلس الإدارة بدلة رسمية مُخصصة للسفر، Travel suit

كما ارتدى اللاعبون والجهاز الفني والإدارى ملابس بمظهر كاجوال من مجموعة شتاء "كونكريت" 2023.

وخضعت بعثة النادي الأهلي لجلسة تصوير عالمية خلال الساعات الماضية بإطلالة رائعة نالت استحسان الجميع في الوسط الكروي، حيث اختار الأهلي شركة "كونكريت للملابس" لتكون الشركة المُصممة للزي الخاص الذي سيظهر به المارد الأحمر في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وظهر النادي بإطلالة مُتميزة من خلال "كونكريت" في بطولة العالم للأندية الأخيرة التي أقيمت في الإمارات، وحصد فيها الأهلي الميدالية البرونزية بعد الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة.