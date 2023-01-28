شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يهزم المصرى 2 / 1 فى المباراة الأولى لـ طارق العشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق فاركو فوزا ثمينا على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد السويس الجديد بالجولة السادسة عشرة للدورى، فى المباراة الأولى لطارق العشرى كمدير فني للفريق السكندرى خلفا لإيهاب جلال.

تقدم الجزائرى رزقى حمرون لفاركو فى الثانية 26 من اللقاء ليصبح أسرع هدف فى الدورى حتى الآن، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 49 من عمر الشوط الأول، وأحرز إسلام عطيه الهدف الوحيد للمصرى في الدقيقة 80 .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فاركو إلى 16 نقطة ومازال فى المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد المصرى عند 20 نقطة ومازال في المركز الثامن.

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من كلا الفريقين وباغت طارق العشرى المدير الفني الجديد لفاركو نظيره حسام حسن المدير الفني للمصرى بهجوم ضاغط من أول دقيقة ونجح في التقدم بالدقيقة الأولى ، واستمر ضغط الفريق السكندرى طوال الشوط حتى نجح رزقى حمرون ومن مجهود فردى من إدراك الهدف الثانى في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وفى الشوط الثانى حاول لاعبو المصرى البورسعيدى تعديل النتيجة بالضغط المباشر مع بداية الشوط في الوقت الذى مال فيه لاعبو فاركو للدفاع مع الإعتماد على الهجمات المرتدة والتي شكلت خطورة كبيرة على مرمى محمود جاد حارس المصرى .

واستطاع شكرى نجيب مهاجم فاركو في إحراز الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 70 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ، ثم الغاه حكم اللقاء أحمد حمدى بعد العودة للفار بسبب ضربة حرة مباشرة احتسبها على محرز الهدف .

وفى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة وبعد العودة للفار تعرض إيزى إيميكا مدافع وسط المصرى للطرد بعد عرقلة أحد مهاجمى فاركو وهو في طريقه للمرمى