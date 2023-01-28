شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح وعبد الله جمعة وإبراهيما نداى فى قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أسامة نبيه، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على ضم عبد الله جمعة وأحمد فتوح والسنغالى إبراهيما نداى لقائمة الفريق لمواجهة فيوتشر.

وتماثل إبراهميا نداى للشفاء بعد رحلة علاج طويلة، كما استقر على ضم فتوح وعبد الله جمعة بعد التأكد من جاهزية الثنائى للمشاركة فى المباريات.

ويدخل فالزمالك معسكرا مغلقا اليوم، السبت، بعد انتهاء التدريب الجماعى، استعدادًا لمواجهة فيوتشر غدًا باستاد القاهرة الدولى.

ويستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر فى السابعة مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الخامس برصيد 26 نقطة، حصدهم من 15 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 5، وخسر 3، وسجل لاعبوه 2 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 12 هدف، في المقابل يدخل فيوتشر المباراة محتلا المركز الثانى بجدول الترتيب، برصيد 31 نقطة، حصدهم من 15 مباراة، حقق الفوز في 8 لقاءات، وتعادل في 7، ولم يخسر أي مباراة، وسجل لاعبوه 20 هدفا، واستقبلت شباكه 11.