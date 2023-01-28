شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر: الأهلي يطمح للفوز بذهبية مونديال الأندية.. وأتطلع لمواجهة كورتوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حوارا مع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي للحديث عن طموحاته قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية، بعدما كان جزءا من فريق الأهلي الذي حقق الميدالية البرونزية فى النسخة السابقة على حساب الهلال السعودي، قبل المشاركة مع الفريق الأحمر في النخسة الحالية والتى تحتضنها المغرب فى الفترة من 1 إلى 11 فبراير.

صنع أحمد عبد القادر صاحب الـ23 عامًا نجوميته لدى جماهير النادي الأهلي بعد أن شارك فى فوز الفريق الأحمر الكبير على الهلال السعودي برباعية نظيفة، سجل الجناح الشاب هدفًا جميلًا وشارك في إنجاز تحقيق الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي في كأس العالم للأندية FIFA المغرب٢٠٢٢™.

عاد عبد القادر إلى مصر بعد فترة احترف بها بفريق سبارتا براج التشيكي، وبعد فترة إعارة ناجحة مع فريق سموحة في الدوري المصري عاد ليصبح من العناصر الأساسية في الكتيبة الحمراء، وهي فرصة للاعب لتعزيز مكانته في النادي القاهري وترك بصمة أخرى لا تُنسى.

ما هو الهدف الذي يتطلع الأهلي لتحقيقه فى هذه البطولة؟

الميدالية الذهبية، ذاهبون إلى البطولة من أجل تقديم أفضل ما لدينا، وبذل أقصى الجهد من ‏أجل الفوز بالميدالية الذهبية خلال البطولة، ولدينا طموحات كبيرة للغاية، خاصة أننا نملك ‏تاريخًا مشرفًا فى مونديال الأندية من خلال المشاركة في 7 نسخ من تلك البطولة.‏

كيف ترى المباراة الأولى ضد أوكلاند سيتي؟ وهل شاهدتم مباريات له؟

نحترم فريق أوكلاند سيتي، ونحترم أى فريق يشارك في البطولة، أى فريق يشارك في ‏البطولة قادر على تقديم عروض قوية، ونحن فى الأهلي بشكل عام نحترم جميع المنافسين، ‏ونؤمن بأن كل مباراة لها حسابات وظروف خاصة بها، وسوف نتعامل مع هذه المواجهة ‏بمنتهى الجدية والاحترام والتركيز. نعم شاهدنا عدة مباريات لهم، لدينا انطباعات محددة عنه.‏

في حال الفوز ستواجهون سياتل ساوندرز.. هل ترى الطريق ممهد للأهلي للذهاب بعيدًا ‏فى البطولة؟

لا أعتقد ذلك، فالطريق ليس سهلًا بالمرة، ونحن في الأهلي ندرك جيدًا صعوبة كل مباراة، ‏وكل مرحلة لها حساباتها الخاصة، وسوف نتعامل معها بالقدر المطلوب من الإعداد والأداء ‏في الملعب، ولدينا قناعة بأن كل الفرق المشاركة في البطولة قوية وقادرة على تحقيق ‏المفاجأة، لذلك نحضر أنفسنا جيدًا لهذه المواجهات الصعبة.‏

ستكون هذه مشاركتك الثانية.. سجلت هدفًا فى النسخة الماضية ضد الهلال، حدثنا هل تتطلع ‏إلى تحقيق إنجاز معين؟

بالتأكيد سعيد بأول مشاركة لي، وأتطلع في هذه المشاركة إلى تسجيل المزيد من الأهداف، ‏ولكن يبقى الهدف الأكبر هو الوصول مع الفريق إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب، ‏ولدينا ثقة ويقين بقدراتنا، وطموحاتنا كبيرة في تلك البطولة.‏

لاعب تتطلع لمواجهته فى كأس العالم للأندية؟

كورتوا، حارس نادي ريال مدريد الإسباني، حارس مرمى كبير وعملاق، وأتمنى أن تكون ‏هناك مواجهة بيننا في الملعب، وأن يكون التوفيق حليفًا لفريقي في هذه المباراة.‏

كيف ترى مشاركة أو إمكانية مواجهة فريق كريال مدريد في البطولة؟

ريال مدريد فريق كبير ونسعى لأن تكون هذه المواجهة فعلية على أرض الواقع، ونؤمن أن ‏ذلك لن يحدث إلا إذا قدمنا أفضل ما يمكننا خلال المباراة الأولى، ولو حدث ذلك سنكون ‏مطالبين بالاجتهاد أكثر للتأهل إلى مواجهة الريال، ولكن نحن نتعامل مع كل مباراة بشكل ‏مستقل ولا نستبق الأحداث، وتركيزنا في الوقت الراهن منصب فقط على مواجهة أوكلاند ‏سيتي.‏

هل منحكم الفوز على الزمالك في الديربي دفعة قبل السفر إلى المغرب؟ وكيف ترى دعم ‏جماهيركم؟

بالتأكيد حصلنا على دفعة معنوية كبيرة بعد الفوز على الزمالك فى لقاء الديربي بثلاثية ‏نظيفة، مثل هذه المواجهات تكون مهمة للغاية، وحققنا الفوز وعززنا صدارتنا ‏للدوري، وهو أمر كان مهمًّا للغاية قبل السفر إلى المغرب لخوض منافسات كأس العالم ‏للأندية. دعم جماهيرنا لا غنى عنه وهو الدافع الأكبر لنا للاجتهاد وتقديم أفضل ما لدينا، وهم ‏شركاء في كل ما تحقق من نجاحات وبطولات، ودعمهم لنا يمثل أكبر دافع لتحقيق إنجاز ‏كبير في كأس العالم للأندية.

تدربت مع موسيماني وسواريز وحاليا كولر.. ما هو الفارق بين الثلاثي؟

بالتأكيد كلهم أسماء كبيرة، ولكن لكل مدير فنى طريقته التى تميزه وأسلوبه في العمل، وأنا ‏كلاعب لا أستطيع تقييم أي مدرب. ‏

حدثنا عن شعورك بعدما علمت بمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية؟ وهل لديك طقوس ‏خاصة قبل المباريات؟

شعرت بسعادة كبيرة عندما علمت بمشاركة الفريق في هذه البطولة الكبيرة التي يشارك بها ‏أكبر الفرق فى قارات العالم كلها، وشعرت بأن ذلك أفضل تعويض لنا بعد خسارة دوري ‏أبطال إفريقيا، وقد حصلنا على فرصة للتواجد في المحفل العالمي، ولن نفرط في استغلالها ‏بالشكل المناسب. نعم لديَّ طقوس قبل المباريات حيث أغلق عينيَّ تمامًا لمدة 10 دقائق ‏وأتخيل سيناريوهات عديدة يمكن أن تحدث خلال اللقاء، وأجهز نفسي للتعامل معها بأكثر من ‏طريقة.‏

هل تفضل الاحتفال بطريقة معينة بعد تسجيل الأهداف؟ وهل لعائلتك دخل باختيار طريقة ‏احتفالك؟

نعم أحب احتفال «الثلج فى عروقي»، أفضل أن يكون للاحتفال مغزى معين، وأنوي ‏الاحتفال بهذه الطريقة خلال الفترة القادمة، لا دخل لعائلتي في طريقة الاحتفال، فهم ‏يتفاجؤون بالطريقة خلال مشاهدتهم المباريات.‏