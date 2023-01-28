شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عبد الله السعيد إلى قائمة بيراميدز فى مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة فريقه لمواجهة سيراميكا فى بطولة الدوري الممتاز.

ويحل سيراميكا ضيفًا على بيراميدز في السابعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 16 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة لبيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف

ويغيب عن قائمة المباراة، أسامة جلال بسبب الإيقاف، وكريم حافظ بسبب الإصابة.