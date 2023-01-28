شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة غزل المحلة استعدادا لمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار عبد الباقى جمال، المدير الفني لغزل المحلة، 22 لاعباً للسفر إلى القاهرة والدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة البنك الأهلى بعد غد الاثنين فى الجولة الـ16 لمسابقة الدورى المقرر إقامتها باستاد القاهرة.

وجاءت القائمة على النحو التالى: "عمرو شعبان – أحمد ميهوب – معاذ الحناوى – محمد نبيه – مصطفى العش – محمود علاء – محمد بازوكا – إبراهيما كونيه – أحمد رضا – هانى عادل – جبريال اوريك – مصطفى ديشا – خالد الأخميمى – محمد جابر – أحمد الشيخ – أحمد النادرى – حميد ماو – كريم مصطفى – أحمد الجعيدى – عبده يحيي – أجويرو – حازم مرسى".

ويحتل غزل المحلة المركز السابع فى جدول الدورى برصيد 25 نقطة بعد الفوز فى المباراة الأخيرة على ملعبه على الزمالك بهدفين مقابل هدف.