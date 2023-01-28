شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتقدم على المصرى بهدفى "حمرون" فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فاركو الشوط الأول متقدما على المصرى البورسعيدى بهدفين نظيفين فى المباراة المقامة بينهما باستاد السويس الجديد بالجولة السادسة عشرة للدورى.

تقدم الجزائرى رزقى حمرون لفاركو فى الثانية 26 من اللقاء ليصبح أسرع هدف فى الدورى حتى الآن، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 49 من عمر الشوط الأول .

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من كلا الفريقين وباغت طارق العشرى المدير الفني الجديد لفاركو نظيره حسام حسن المدير الفني للمصرى بهجوم ضاغط من أول دقيقة ونجح في التقدم بالدقيقة الأولى ، واستمر ضغط الفريق السكندرى طوال الشوط حتى نجح رزقى حمرون ومن مجهود فردى من إدراك الهدف الثانى في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول .