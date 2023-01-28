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فاركو يتقدم على المصرى بهدفى "حمرون" فى الشوط الأول

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القاهرة - سامية سيد - أنهى فاركو الشوط الأول متقدما على المصرى البورسعيدى بهدفين نظيفين فى المباراة المقامة بينهما باستاد السويس الجديد بالجولة السادسة عشرة للدورى.

تقدم الجزائرى رزقى حمرون لفاركو فى الثانية 26 من اللقاء ليصبح أسرع هدف فى الدورى حتى الآن، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 49 من عمر الشوط الأول .

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من كلا الفريقين وباغت طارق العشرى المدير الفني الجديد لفاركو نظيره حسام حسن المدير الفني للمصرى بهجوم ضاغط من أول دقيقة ونجح في التقدم بالدقيقة الأولى ، واستمر ضغط الفريق السكندرى طوال الشوط حتى نجح رزقى حمرون ومن مجهود فردى من إدراك الهدف الثانى في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول .  

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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