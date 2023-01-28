شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق رئيساً للجنة الحكام الرئيسية "مؤقتاً" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة تكليف الحكم الدولى محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام الرئيسية بتولى مسئوليات ومهام رئاسة اللجنة خلفا للإنجليزى كلاتنبرج الذى تقدم باستقالته من منصبه.

ووفقا للمصادر، يقوم فاروق بكافة مهام رئاسة لجنة الحكام الرئيسية ومعه توفيق السيد مسئولا عن التعينات، وأحمد أبو العلا مسئولا عن الشئون الإدارية، وذلك حتى يحدد مجلس إدارة اتحاد الكرة مصير اللجنة باستمرارها بنفس تشكيلها وإعلان تعيين محمد فاروق رئيسا للجنة أو التعاقد مع خبير أجنبى من أصحاب البصمات في ملف التحكيم .

ورحل كلاتنبرج بعدما تقدم باستقالته من منصبه، وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة قبول الاستقالة بشكل سريع فى بيان وضح فيه تفاصيل رحيل الخواجة الإنجليزى.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه الطارئ الأربعاء، قبول استقالة مارك وكلاتنبرج وتكليف الشئون القانونية بالاتحاد باتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ حقوق الاتحاد ومايترتب على الاستقاله طبقا لبنود العقد المبرم.

كما تقرر سرعة التفاوض مع خبير تحكيم أجنبي للعمل كرئيس للجنة الحكام ومطور لمنظومة التحكيم.