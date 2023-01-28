شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الصقر ينتقل لصفوف المقاولون لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو المقاولون مع الحبيب أحمد حسن، لاعب زد إف سى، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة فى إطار رغبة مسئولي الذئاب بالتعاقد مع لاعبين صغار السن يكونوا ذخيرة للفريق في الأعوام المقبل في ظل غلو أسعار اللاعبين .

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة في موسم استثنائى يقدمه ذئاب الجبل مع شوقى غريب المدير الفني للفريق.

يذكر أن اللاعب هو نجل أحمد حسن "الصقر" قائد المنتخب الوطنى الأسبق الذى يسعى لتسويق اللاعب خارجيا بحيث يكون خليفة لوالده فى الملاعب الأوروبية.

ونجح شوقى غريب فى عمل توليفة جديدة لفريق المقاولون العرب خلال الموسم الحالى واستطاع اقتحام المربع الذهبى للدورى ، بعدما عانى الفريق فى الموسم الماضى من البقاء بالدورى.