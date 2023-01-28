شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستعير مصطفى سعد ميسي من الأهلي لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى سموحة فى استعارة مصطفى سعد ميسى لاعب الأهلى لنهاية الموسم لتدعيم صفوف الفريق السكندري، بناءً على طلب من أحمد سامي المدير الفني للفريق.

ويعد مصطفى سعد ميسى رابع لاعب يتم استعارته من النادى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وضم سموحة كلا من حسام حسن وزياد طارق ومحمد مغربي بالإضافة إلى مصطفى سعد ميسى.

يأتى ذلك فى إطار خطة فرج عامر لتدعيم أحمد سامى المدير الفنى لسموحة بصفقات مميزه للعودة للمربع الذهبى من جديد والابتعاد عن منطقه الخطر.

وأشار عامر إلى أن هناك صفقة جديدة فى الطريق قبل غلق التدعيمات الشتويه ستكون مفاجأة للجميع.

واختار أحمد سامي المدير الفني الجديد لنادي سموحة، 20 لاعبا في قائمة فريقه استعدادا لمواجهة إنبي المقرر لها غدا الأحد، في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح

الدفاع: أحمد حكم، محمود شبانة، شريف رضا، أحمد جمال، أحمد عبد العزيز، أحمد شوشة، محمد مغربي

الوسط: محمد نادى، أحمد مصطفى، محمد عصام، زياد طارق، محمود حليمو، حسين فيصل، دوكوا دودو، محمد سعيد مكرونة

الهجوم: أليا سيلا، حسام حسن، أبو بكر محمد.

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 15 مباراة، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 5 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 9 أهداف، بينما استقبل مرماه 13 هدفا.