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بعثة الأهلي تغادر القاهرة متوجهة إلى المغرب للمشاركة فى مونديال الأندية

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القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، فى طريقها إلى المغرب للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية والتى ستقام خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

وتصل بعثة الفريق إلى مدينة طنجة المغربية بعد 6 ساعات طيران، ومنها تستقل البعثة الحافلة إلى مدينة تطوان.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يستهل مشواره في البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 1 فبراير المقبل.

وخاض الأهلي مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار ختام الاستعدادات بالقاهرة قبل السفر إلى المغرب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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