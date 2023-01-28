شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف بطولة العالم للكاراتيه 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الدهراوي، رئيس اتحاد الكاراتيه، أن مصر حصلت على شرف تنظيم بطولة العالم للكبار عام 2025 وجاء ذلك عقب وعد من الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي والذي أكد أن مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ومميزة.

وأضاف "الدهراوي" أن رئيس الاتحاد الدولي أبدى إعجابه الشديد بالقدرات التنظيمية للجانب المصري وذلك من خلال تنظيم مصر للأحداث السابقة وعلى رأسها بطولة الدوري العالمي "البريمييرليج" وبطولة سيرياس ايه Series A والبطولة الإفريقية والعربية للمنتخبات، مما جعله واثقًا في قدرات الجانب المصري.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، أنه حصل على وعد من الإسباني "سبينوس" على تنظيم مصر أيضًا لبطولة "البريمييرليج" خلال عامي 2024 و2025.

وقال أن الاتحاد سيفاضل بين مكانين لإستضافة بطولة العالم وهما الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي وصالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، علمًا أن مصر نظمتها من قبل عامي 1983 و1988.

وشدد أن مصر ستعد ملفًا كاملًا لعرضه على مجلس إدارة الاتحاد الدولي والمكتب التنفيذي قبل التصويت بشكل نهائي ولكننا لدينا الأسبقية وموافقة مبدئية من رئيس الاتحاد الدولي مما سيعطينا الأفضلية في ملف الإستضافة.

وأتم أن المنتخب المصري يعتلي صدارة التصنيف العالمي الآن ولكننا نفتقد للعديد من اللاعبين المصابين وعلى رأسهم "يوسف بدوي" وعدم قدرة عبد الله ممدوح وعلي الصاوي على المنافسة بقوة جراء إصابتهم بالبطولات الدولية الماضية.