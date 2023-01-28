شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تطيح ببتروجت من الدور التمهيدى الرابع لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الدور التمهيدى الرابع لكأس مصر التي أقيمت اليوم عن مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما نجح الشرقية الذى ينافس بدورى القسم الثالث فى إقصاء بتروجت بالفوز بهدفين مقابل هدف، كما فاز منتخب السويس على بورتو السويس 5 – 4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

وجاءت باقى مباريات اليوم بتحقيق لافيينا فوزا كبيرا على أسمنت أسيوط برباعية نظيفة ، كما فاز بترول أسيوط على مصر المقاصة بهدفين نظيفين.

وتستكمل باقى مباريات الدور خلال الأيام المقبلة، حيث يستضيف غدا تليفونات بنى سويف نظيره نجوم المستقبل ، والسكة الحديد يواجه زد أف سى ، كما يلتقى بعد غدا الإثنين المصرية للإتصالات مع العبور ، ويوم الثلاثاء شبان قنا مع كيما أسوان ، وألو إيجيبت والمرج.