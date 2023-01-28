شكرا لقرائتكم خبر عن 28 لاعباً فى قائمة الأهلى المسافرة إلى المغرب للمشاركة فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر قائمة فريقه المسافرة إلى المغرب بعد قليل للمشاركة فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام بالمملكة المغربية فى الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل، وضمت 28 لاعباً.

وخرج من قائمة الأهلي أحمد نبيل كوكا بسبب الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، فيما تواجد باقي اللاعبين، ولم يخرج منها سوى الثنائي رأفت خليل وكريم الدبيس بعد انضمامهما لمعسكر منتخب مصر.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالى: محمد الشناوي - علي لطفي - حمزة علاء - مصطفى مخلوف - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - محمد أشرف - علي معلول - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف - محمود متولي - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - عمرو السولية - مروان عطية - حمدي فتحي - أليو ديانج - برونو سافيو - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - أحمد عبدالقادر - محمد الضاوي "كريستو" - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - محمد فخري - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد شريف - شادي حسين.

ويحرص مسئولو الأهلي على وضع كولر فى الصورة دائماً بشأن مستجدات ضم مهاجم جديد خاصة أن مبالغة الأندية جعلت الأهلي يُغيّر من خريطة تعاقداته في الميركاتو الحالي.