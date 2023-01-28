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الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة فيوتشر

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة أسامة نبيه، معسكرا مغلقا اليوم، السبت، بعد انتهاء التدريب الجماعى، استعدادًا لمواجهة فيوتشر غدًا باستاد القاهرة الدولى.

ويختتم فريق الزمالك تدريباته بعد قليل التى يخوضها على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وبعدها يعلن أسامة نبيه قائمة الفريق التى ستدخل المعسكر المغلق استعدادًا للمباراة المرتقبة غدًا.

ويستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر فى السابعة مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة .

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الخامس برصيد 26 نقطة، حصدهم من 15 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 5، وخسر 3، وسجل لاعبوه 2 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 12 هدف، في المقابل يدخل فيوتشر المباراة محتلا المركز الثانى بجدول الترتيب، برصيد 31 نقطة، حصدهم من 15 مباراة، حقق الفوز في 8 لقاءات، وتعادل في 7، ولم يخسر أي مباراة، وسجل لاعبوه 20 هدفا، واستقبلت شباكه 11.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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