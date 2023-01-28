شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة أسامة نبيه، معسكرا مغلقا اليوم، السبت، بعد انتهاء التدريب الجماعى، استعدادًا لمواجهة فيوتشر غدًا باستاد القاهرة الدولى.

ويختتم فريق الزمالك تدريباته بعد قليل التى يخوضها على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وبعدها يعلن أسامة نبيه قائمة الفريق التى ستدخل المعسكر المغلق استعدادًا للمباراة المرتقبة غدًا.

ويستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر فى السابعة مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الخامس برصيد 26 نقطة، حصدهم من 15 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 5، وخسر 3، وسجل لاعبوه 2 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 12 هدف، في المقابل يدخل فيوتشر المباراة محتلا المركز الثانى بجدول الترتيب، برصيد 31 نقطة، حصدهم من 15 مباراة، حقق الفوز في 8 لقاءات، وتعادل في 7، ولم يخسر أي مباراة، وسجل لاعبوه 20 هدفا، واستقبلت شباكه 11.