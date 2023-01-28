شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يصدم نجمه ويسعى للتخلص منه في الميركاتو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية فرنسية فاجأة صادمة بمحاولات إدارة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي للتخلص من نجم الفريق خلال الفترة الحالية بكل الطرق.

ووفقا لما نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن إدارة باريس سان جيرمان تسابق الزمن من أجل رحيل كيلور نافاس حارس الفريق من أجل الاستفادة منه ماديًا خاصة وأنه أصبح لا يشارك بصفة أساسية مع الفريق.

نافاس يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان

إضافة إلى ذلك، فأصبح نافاس لا يتقبل دور الحارس الثاني داخل باريس سان جيرمان ويرفض الجلوس على مقاعد البدلاء لذلك يرغب أيضا الحارس الرحيل عن صفوف الفريق.

وأضافت أن باريس يتمنى رحيل نافاس، من أجل التخلص من راتبه السنوي الضخم البالغ 9 ملايين يورو، مما يساعده على تجنب عقوبات محتملة بشأن اللعب المالي النظيف.

كما أشارت صحيفة ليكيب الفرنسية أنه في حالة رحيل كيلور نافاس عن صفوف باريس سان جيرمان، فسيشعر جيانلويجي دوناروما حارس المرمى الأساسي، براحة نفسية أكبر، رغم العلاقة الجيدة بين الثنائي.

وأكدت الصحيفة على لسان مصدر داخل باريس سان جيرمان أن دوناروما كان في أفضل حالاته النفسية أثناء تواجد نافاس في كأس العالم.

نوتنجهام فورست يبدي رغبته في التعاقد مع نافاس

يذكر أن باريس سان جيرمان يترقب بجدية كافة العروض المقدمة للحارس خاصة من نوتنجهام فورست الإنجليزي حيث سيتحدد موقف الفريق الإنجليزي من الصفقة نهاية الأسبوع الجاري.