موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في افتتاح مونديال الأندية.. والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستهل الأهلي مشواره بكأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المغرب، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلندي، يوم الأربعاء الموافق أول فبراير في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد مولاي عبد الله العاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

ويشارك الأهلي في تلك النسخة باعتباره وصيف دوري أبطال أفريقيا عن الموسم الماضي، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021..

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي مع فريق سياتل ساوندرز يوم 4 فبراير، الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة.

وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.

وتستعد 3 أندية عربية للمشاركة في النسخة رقم 18 من بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير 2023، ويشارك في البطولة 7 أندية هي الوداد البيضاوي المغربي (المضيف) - الأهلي ممثل أفريقيا - الهلال السعودي ممثل آسيا - سيتال الأمريكي (الكونكاف) - أوكلاند سيتي النيوزيلندي (أوقيانوسيا) - فلامينجو البرازيلي (أمريكا الجنوبية) - ريال مدريد (أوروبا).

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

حصلت مجموعة قنوات SSC Sport السعودية على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية، في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، بجانب قناة المغربية الرياضية الأرضية.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عربسات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.