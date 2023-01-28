الاختبار الأول لأسامة نبيه.. موعد مباراة الزمالك وفيوتشر.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، نظيره فيوتشر، في السابعة مساء غد الأحد، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة ال16 من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك للعودة إلى نغمة الانتصارات بعد أن خسر في الجولة الماضية أمام المحلة 2-1.

ويخوض الزمالك المباراة فى المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

وفى المقابل يدخل فيوتشر المباراة فى المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة

يستعد الجهاز الفنى الجديد لنادى الزمالك، بقيادة أسامة نبيه، لخوض أول مباراة له مع الأبيض بعد رحيل فيريرا.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي - عمر جابر

خط الوسط : عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الزمالك أمام فيوتشر في الدوري المصري عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس.